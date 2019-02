TAV, Porchietto (FI): la migliore lobby di questo Paese per Di Maio, la Casaleggio Srl, ha portato l’Italia in recessione

Agenpress. Per di Maio la peggiore lobby del Paese vuole la Tav, ma non è quella stessa “lobby” di imprenditori che ha incontrato Conte proprio ieri, il quale elemosinava pazienza verso il governo? Beh quella che per lui invece è la migliore, quella cioè rappresentata dalla Casaleggio Srl, ha appena portato l’Italia in recessione, ipotecando il futuro degli italiani. Ogni tanto il silenzio è d’oro. Peraltro il vicepremier dovrebbe chiarirsi con il suo alleato di Governo visto che non più tardi di ieri Salvini ha detto che la Tav va realizzata. Anche lui è un lobbista?”.

Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive degli azzurri piemontesi.