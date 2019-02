Usa. Trump contro Pelosi: “è negativa, ci sta costando miliardi di dollari”. Critiche a Cory Booker

Agenpress – Nancy Pelosi, Speaker della Camera, ”sta arrecando un danno al paese” con il suo atteggiamento sul muro ”ci sta costando miliardi di dollari”.

Non solo, per Donald Trump, in una intervista a a Cbs, afferma che ”è molto negativa per il paese. Sa che abbiamo bisogno di una barriera” al confine, ”sa che abbiamo bisogno di sicurezza la confine, ma vuole una vittoria politica. Vuole confini aperti: non le interessa il traffico di essere umani altrimenti non lo farebbe”

A Pelosi, secondo Trump, ”non interessa il traffico di essere umani” altrimenti non si opporrebbe ai fondi per il muro con il Messico.

”Ci sta costando centinaia di miliardi di dollari perché è questo quello che accade quando si hanno confini aperti a causa di gente come Nancy Pelosi che non vuole un’adeguata sicurezza al confine per ragioni politiche. Sta facendo danni per il paese”.

Trump boccia anche il senatore democratico Cory Booker, ”non ha nessuna chance” nelle elezioni del 2020.

Il presidente afferma di non vedere al momento nessun candidato che possa minacciarlo. ”Finora non vedo nessuno. Non sono colpito dai loro candidati”.

Trump chiederà al Congresso di cercare di raggiungere compromessi su temi come l’immigrazione e le infrastrutture nel discorso sullo Stato dell’Unione che pronuncerà il 5 febbraio. ”Insieme possiamo spezzare decenni di stallo politico, superare le divisioni, ricucire le vecchie ferite, costruire nuove coalizioni, trovare nuove soluzioni e sbloccare la straordinaria promessa del futuro dell’America”.