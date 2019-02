Zangrillo (FI): italiani oltre a Pomicino chiamino anche Di Maio per sapere quanti contributi ha versato prima di entrare in Parlamento

Agenpress. “Di Maio sollecita gli italiani a chiamare Cirino Pomicino per verificare che, dal primo gennaio, non prende più il vitalizio. Ottimo, propaganda perfetta, e allora, già che ci siamo, invito gli italiani a chiamare Di Maio per chiedergli quanti contributi aveva versato e quanto guadagnava prima di fare politica ed entrare in Parlamento. Viva il merito, viva le competenze, con i cialtroni sprofondiamo nell’abisso (e non è colpa di quelli che c’erano prima!)”.

Ad affermarlo in una nota il deputato Paolo Zangrillo coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.