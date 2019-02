Francia. Ordina su internet un costume da bagno per sua moglie e riceve invece lingotti d’oro

Agenpress. Ne sentiamo tutti giorni di problemi connessi agli acquisti online, dove la tecnologia ha reso semplici e rapide le transazioni, ma non è riuscita a risolvere ancora le innumerevoli defaillance molte delle quali a dir poco eclatanti.

Ne sa qualcosa un ragazzo che per un solo istante ha pensato di essere diventato ricco a causa di un “errore nel destinatario”. Un fattorino ha suonato alla sua porta e firmata la ricevuta del pacco pensava di trovare all’interno il costume da bagno che aveva ordinato a sua moglie in vista della prossima vacanza in Vietnam. Ma quando apre il pacchetto, gli cadono le braccia. Al posto del bikini c’erano monete d’oro del 1900 e piccoli lingotti di 20 e 50 grammi. In tutto 700 grammi. La fattura allegata ammontava a circa 20.000 euro!

Scopre leggendo l’etichetta del pacchetto che il fattorino aveva un indirizzo errato. Il giovane, con il suo pacchetto di lingotti d’oro sotto braccio, ha consegnato tutto alla stazione di polizia.

Alla fine è riuscito a raggiungere il vero destinatario del pacco e lo ha informato che poteva ritirare il suo pacco alla stazione di polizia. Nel frattempo, però, non ha ancora ricevuto il bikini della moglie e chissà quanto dovrà aspettare.

Giovanni D’Agata