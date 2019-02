Gagliardi (FI): politiche a cinque stelle tra le peggiori della storia moderna

Agenpress. “Nella montagna già bucata per la Tav, Di Maio vorrà metterci le scuole riqualificate e le scie chimiche: ai disastri quotidiani i grillini ormai aggiungono le fantasie elettorali più disperate.”

Così in una nota Manuela Gagliardi, deputato ligure di Forza Italia.

“Che senso ha bloccare ora la Tav? Di Maio prenda meno in giro gli italiani e dichiari che si va avanti, senza aspettare le europee e qualche voto in più. La politica del consenso comincia a scontrarsi con la realtà. No allo sviluppo, No alle grandi opere, alla Tav e alla gronda genovese: no addirittura ai negozi aperti la domenica!

Manca solo il divieto di lavorare e il reddito di cittadinanza obbligatorio per legge… siamo a un passo dalle peggiori politiche economiche che la storia moderna abbia conosciuto!”