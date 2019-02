Sen Domenico Scilipoti Isgrò (F.I.): “Patrimoniale casa, Conte chiarisca”

Agenpress. “Secondo voci giornalistiche ben accreditate, il Governo starebbe pensando ad una patrimoniale sulla casa pari al 5 o 7 per cento del valore dell’ immobile. E’ del tutto evidente che un tale balzello, se vero, causerebbe enormi danni non solo alle famiglie italiane, ma anche ad un settore trainante dell’ economia italiana come l’edilizia, già duramente colpita e in crisi.

Il Governo con una patrimoniale sulla casa metterebbe le mani nelle tasche degli italiani per far fronte allo sciagurato reddito di cittadinanza. Il Premier Conte chiarisca queste voci e nel caso le smentisca pubblicamente “: lo afferma in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.