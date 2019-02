Agenpress. Penso che verrà presto il giorno in cui Conte, Moavero, Salvini e Di Maio si vergogneranno per essere stati dalla parte sbagliata della storia. Io sto con i nostri connazionali, contro la dittatura e per la libertà.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi in merito al comportamento del Governo italiano su quanto sta accadendo in Venezuela.