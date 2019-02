Palazzo Chigi smentisce ipotesi di patrimoniale su immobili

Agenpress. La Presidenza del Consiglio “smentisce categoricamente l’intenzione di intervenire con una tassa riguardante il patrimonio immobiliare.

L’illazione, che è stata alimentata da alcuni mezzi di informazione, è assolutamente infondata”, rimarca Palazzo Chigi.

Ieri le indiscrezioni di stampa: il governo sta pensando a un prelievo sul valore degli immobili. Da decidere se una tantum o permanente.

Ma siccome nei cassetti del governo c’è sempre una proposta del genere, Spaziani Testa ha deciso di prendere l’iniziativa con un tweet. “Presidente Conte, il quotidiano Il Tempo scrive in prima pagina che il Governo starebbe preparando una patrimoniale sugli immobili tra il 5 e il 7 per cento. È una bufala o abbiamo deciso di suicidarci definitivamente? In Italia l’urgenza è esattamente quella opposta. Per tornare a crescere, occorre ridurre la mega-patrimoniale sugli immobili che c’è già: fra Imu e Tasi, pesa per 21 miliardi di euro l’anno e dal 2012 sta causando danni immensi all’economia. Che fa, smentisce?”.

Oggi Palazzo Chigi smentisce categoricamente.

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia: “Ne prendiamo volentieri atto, ribadendo tuttavia il nostro appello a ridurre la patrimoniale che gli immobili sopportano già. Si tratta di 21 miliardi di euro l’anno fra Imu e Tasi, che stanno devastando il comparto immobiliare e tutto il suo immenso indotto. Se vogliamo favorire la crescita, è questa è una delle strade da seguire”.