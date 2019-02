R: Cittadinanza, Porchietto (FI): Conte smentito dall’andamento del PIl. Gli italiani non credono che sia una conquista di civiltà

Agenpress. “Conte da avvocato degli italiani è diventato legale d’ufficio del Governo. Alla presentazione del sito internet e della card del reddito di cittadinanza ha provato a difendere questa misura bollandola come ‘conquista di civiltà’.

Peccato che l’andamento del PIL lo smentisca. Le imprese e le famiglie italiane non credono al Governo a trazione grillina e anzi non solo non percepiscono come espansive le misure adottate, ma le considerano nemiche della crescita. E infatti l’indice della fiducia delle imprese si riduce.

Conte mente, sapendo di mentire: il reddito di cittadinanza non crea lavoro e non abolisce la povertà, anzi farà scivolare ancora più italiani nel vortice della decrescita (in)felice tanto cara a Di Battista, Casaleggio e Grillo, i veri burattinai del M5S”.

Ad affermarlo in una nota il deputato Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento regionale Attività Produttive di Forza Italia Piemonte.