Reddito di cittadinanza. Di Maio: “abbiamo trovato i soldi, è un orgoglio”. Conte: “equità sociale”

Agenpress – “Oggi facciamo un passo avanti fondamentale sulla strada del reddito di cittadinanza. Sono anni che dicono che la misura era irrealizzabile, che non c’erano i soldi Abbiamo trovato i soldi, scritto le norme ed oggi smentiamo coloro che dicevano che il reddito era una presa in giro e un’illusione. Oggi è una giornata di grande orgoglio”.

“E’ la prova che le card esistono, è la prima di 3 milioni, la prova di un’operazione verità: tutti credevano che non avrebbe potuto essere realizzata e invece ce l’abbiamo fatta”.

“Noi inietteremo 8 miliardi di euro nell’economia reale e questo è un ciclo che nel giro di un anno farà sì che noi entro i primi 12 mesi proporremo almeno un’offerta di lavoro nel territorio nazionale. Questo vuol dire che non è una misura assistenzialistica, che è una misura che dà fiducia e chiede di impegnarsi per dei doveri”, ha aggiunto Di Maio.

“In un periodo storico in cui i lavori stanno cambiando alla velocità della luce la formazione sarà al centro dei prossimi anni”.

“E’ stato un grande lavoro di squadra, che continua in queste ore. Oggi teniamo fede a un’altra promessa: fra pochi secondi lancerò online il primo sito internet del Reddito di cittadinanza. Da oggi tutti gli italiani con questo sito potranno conoscere quali documenti e adempimenti compiere per arrivare preparati e accedere al Reddito”, ha detto ancora sottolineando come in questo modo ci sarà “uno Stato amico che aiuta nei momenti di difficoltà”.

“Ecco la prima card del reddito di cittadinanza della storia della Repubblica italiana, è la prima di circa 3 milioni di carte. Quella che vedete è la numero 1”. Lo Stato, ha ribadito, “torna amico dei cittadini” dopo “la batoste pro austerity”.

Dal palco dell’Auditorium dell’Enel, Di Maio ha scoperto la teca, fino ad allora coperta con un lenzuolo bianco, per mostrare la prima carta numero 1: “è come il decino di zio Paperone”, ha detto non nascondendo il suo personale entusiasmo, culminato in un selfie con la carta. “Non potrà essere usata per il gioco d’azzardo e servirà sia per il reddito che per la pensione di cittadinanza. E’ la prova che le card esistono, le abbiamo stampate”.

“Siamo tutti orgogliosi, tutto il governo lo è, ma la cosa più importante è che sono orgogliosi gli italiani. E’ una misura molto complessa, di equità sociale, frutto di un lavoro corale. “Abbiamo faticato tanto per lavorare a questa misura”, ha detto il premier Giuseppe Conte. “Mentre noi abbiamo studiato molto per fare questa riforma, saranno altri che ora studieranno la nostra di riforma”.