Stadio della Roma. R. Mussolini: “Raggi gioca a nascondino”

Agenpress. «I 5 Stelle disertano la commissione controllo e trasparenza convocata per verificare atti e documentazioni prodotti. La Raggi fugge, i suoi prodi anche. Commissione deserta, nessuno parli.

Domani conferenza stampa del Sindaco. Cosa dirà, ve lo anticipo: “lo stadio si farà”. Allo stesso modo degli impianti per i rifiuti, della seggiovia, degli sfalci, dei nuovi pullman. Vergogna. Il Sindaco ormai ha perso completamente la guida dell’Ente, tanto è vero che a decidere per lo stesso ormai è il Direttore Generale, così come si evince dalle mail che invia. Oggi la Raggi viene esautorata dagli stessi uffici che dovrebbe presiedere. Domani al voto, per la Raggi tana libera tutti e a casa, così finirà questa agonia».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia.