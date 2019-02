TAV, Osvaldo Napoli (FI): ancora bugie dal M5S, intervenga Corte dei Conti per danni

Agenpress. Dichiarazione dell’on. Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera: “Sui ritardi per la costruzione della TAV, e ancor più sulla sua eventuale mancata realizzazione, è lecito attendersi un intervento della Corte dei Conti per una stima dei danni erariali derivanti dalle inadempienze del governo. Una bugia al giorno per togliersi la TAV di torno: la strategia del M5s di avvelenare i pozzi dell’informazione propalando sciocchezze, falsità e ingannando gli italiani diventa col passare del tempo una minaccia alla democrazia e ai conti pubblici. Oggi è la volta del sottosegretario grillino Simone Valente: la sua panzana dice che con la TAV si risparmierebbe soltanto 1 minuto e 20 secondi sulla tratta Torino-Lione. Niente di più falso. Il risparmio di tempo, secondo tutti i tecnici, arriva a sfiorare le due ore.

Altra colossale falsità: l’Italia non pagherebbe penali. Intanto, ha fatto sapere stamane un portavoce della Commissione UE, in presenza di ulteriori ritardi l’Europa chiederà subito indietro 813 milioni di euro ai quali devono essere aggiunti gli altri soldi dei fondi UE dirottati dal governo italiano su altre opere.

Siamo in presenza di una banda di irresponsabili, saliti al governo dell’Italia aggirando il responso delle urne e costruendo un contratto di governo con una forza, la Lega, che al giudizio degli elettori si era presentata con un programma diametralmente opposto a quello del M5s. La somma di queste due forze rischia oggi di mandare l’Italia in testa-coda. La vicenda della TAV fotografa una situazione incancrenita a tal punto da non escludere, prima o poi, l’intervento della magistrature contabile per i gravi danni derivanti all’erario dalla eventuale mancata realizzazione dell’opera”.