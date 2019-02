Tentato omicidio Vercelli. Codice rosso per le vittime di violenza e misure efficaci di prevenzione per gli stalker

Agenpress. Ennesimo episodio di violenza in ambito domestico, o in quello che di esso rimane dopo che un rapporto sentimentale finisce. Lui prima l’ha picchiata, poi l’ha speronata con l’auto, appiccandole infine il fuoco con l’ex fidanzata all’interno dell’abitacolo. Erano due anni che non stavano insieme e lei lo aveva denunciato ma nulla era successo, in nessun modo era stata protetta né lui era stato fermato.

“Come Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime chiediamo l’immediata introduzione del cosiddetto ‘codice rosso‘ per le vittime di violenza, ossia una serie di corsie preferenziali e veloci per le denunce di maltrattamenti in famiglia o atti persecutòri, oltre all’introduzione di misure cautelari per chi perseguita ossessivamente l’ex, e all’innalzamento delle pene per questo delitto, che troppo poco spesso porta a una detenzione carceraria, bensì a misure alternative prive di qualsiasi efficacia deterrente per il colpevole”, interviene l’Avv. Elisabetta Aldrovandi, presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime.

“Non sono rari i casi, infatti, in cui lo stalker, una volta terminata la condanna agli arresti domiciliari o in altro modo, ponga in essere l’estremo atto di violenza, ossia l’omicidio della vittima, ossia di colei che si è resa responsabile della pena ingiusta subita. Per questo sarebbe fondamentale subordinare la sospensione della pena per delitti come i maltrattamenti in famiglia piuttosto che lo stalking a un percorso di recupero per l’autore del reato, perché solo in questo modo la vittima può essere davvero tutelata”, prosegue Aldrovandi.

“Non solo facendola fuggire dal suo carnefice con adeguati sistemi di protezione, ma anche e soprattutto inasprendo le pene e pretendendone il recupero. In questo senso, ci auguriamo che la proposta di legge diretta a modificare la disciplina delle violenze in ambito domestico, tra cui anche quella degli atti persecutori, sia presto discussa e approvata. La violenza si sconfigge con la prevenzione, ma anche con una repressione severa ed efficace, unita alla protezione della vittima e al recupero del reo.”