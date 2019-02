Consob. Accordo governo per Paolo Savona presidente. PD. “E’ incompatibile”

Agenpress – “Accordo su Savona presidente Consob”. E’ quanto si apprende da fonti Lega. È convocata alle 12 di questa mattina una riunione del Consiglio dei ministri. Tra i temi sul tavolo c’è la nomina del presidente della Consob.

“Il ministro Savona non può fare il presidente della Consob, il governo non può ignorare le leggi. Le ragioni di incompatibilità di Savona sono diverse”, afferma Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama. “Il ministro ha lavorato fino a maggio 2018 per il fondo Euklid, quindi per un soggetto vigilato da Consob, in più risulta in conflitto con le leggi Madia e Frattini. Se il Cdm approvasse la nomina, pur in presenza di tali incompatibilità, ci troveremmo di fronte ad una situazione gravissima e senza precedenti”.