Decretone, Mirabelli (PD): per le bandiere di Lega e 5 Stelle si impoverisce il Paese e si pregiudica il futuro

Agenpress. “Per portare a casa le bandiere di Lega e 5 stelle si mettono a rischio i conti, si impoverisce il Paese e si pregiudica il futuro”.

Lo afferma il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, in un articolo pubblicato da Huffington Post, in cui commenta il decreto contenente il Reddito di Cittadinanza e Quota 100.

“È utile ricordare che per finanziare questi provvedimenti sono stati messi a bilancio 11 miliardi per il 2019, 16,4 miliardi per il 2020, 17 miliardi per il 2021 per diminuire leggermente negli anni successivi fino ad attestarsi a 15,6 miliardi di euro a decorrere dal 2024, indebitando ulteriormente il Paese e sottoscrivendo un ulteriore improbabile impegno a trovare nel prossimo bilancio 23 miliardi nel 2020 e 28,753 miliardi di euro dal 2021 per ridurre il debito, pena l’aumento dell’IVA al 25% che peserebbe sulle famiglie, soprattutto le più povere”, scrive Mirabelli.

Commentando le proposte contenute nel “decretone” che riguardano il Reddito di Cittadinanza, il senatore PD scrive: “A parte il miliardo destinato alla riforma dei centri per l’impiego, restano 6 miliardi che distribuiti a tre milioni e mezzo di persone, tanti sono i poveri in Italia escludendo gli stranieri, da aprile a dicembre darebbero in media ad ognuno 190 euro al mese, molto meno dei 780 euro sbandierati. La legge dice che i soldi sono quelli e se non bastassero per garantire a tutti i 780 euro si ridurrà il reddito per tutti. In secondo luogo, il complicato meccanismo che dal reddito dovrebbe portare all’acquisizione di un posto di lavoro, con le tre proposte di cui l’ultima non può essere rifiutata, con l’obbligo, alla fine, di accettare posti in tutto il territorio nazionale, non tiene conto che dopo 14 trimestri di crescita economica è in recessione e l’assenza di investimenti sta producendo, già oggi, una perdita di posti di lavoro, dove potranno essere collocate queste persone? Inoltre, le domande online, i portali e lo scarso coinvolgimento dei Comuni rischiano di rendere difficile l’accesso a questa misura per le persone più deboli, meno informate, meno istruite e accanto a ciò resta il tema degli abusi e dei controlli che non è chiaro come saranno organizzati. Si tratta, quindi, di un provvedimento che rischia di non aiutare chi ha davvero bisogno, che non distingue tra chi non lavora perché non trova un posto da chi è, per ragioni diverse, inabile al lavoro per cui non sono previste forme adeguate di accompagnamento e sostegno”.

Commentando le proposte inerenti Quota 100, il senatore Mirabelli evidenzia che: “Quota 100 interviene sul sistema pensionistico, ma non è certo la cancellazione della legge Fornero. Con questa norma non esistono più le condizioni che erano state realizzate per consentire a chi fa lavori usuranti la possibilità di andare in pensione a 63 anni a prescindere da quota 100. Le donne vengono private di ogni possibilità di anticipazione della pensione. I giovani sono le vere vittime di quota 100: non c’è nessun intervento per garantire in futuro livelli pensionistici accettabili (col contributivo ci saranno redditi bassissimi) e, nello stesso tempo si rende più complicata la sostenibilità del sistema”.