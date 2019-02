Agenpress. Come se gli automobilisti italiani non fossero abbastanza tartassati, da marzo parte l’eco-follia: una sovrattassa fino a 2500 euro per i veicoli considerati “inquinanti”. E non riguarderà solo i Suv, ma tante vetture medie, specie a benzina, e specie di produzione italiana! Un provvedimento ideologico e depressivo per il settore.

E’ quanto dichiara la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.