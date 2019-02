Migranti, Civati: Grande partecipazione per Lucano a Verona, risposta a provocatori

Agenpress. “In tantissimi hanno accolto Domenico Lucano a Verona: è la migliore risposta ai provocatori, perché arriva nella città diventata il laboratorio dell’estrema destra, in cui il ministro Fontana trova sponde con organizzazioni fasciste. E proprio queste organizzazioni avevano minacciato atti di protesta per intimidire Lucano. Ma il loro progetto è fallito: ci sono tante persone, al di sopra di ogni aspettativa, che hanno manifestato il loro affetto e la loro vicinanza a Lucano, così inviso all’estrema destra perché a Riace ha dimostrato che la buona accoglienza è fattibile, non è un’utopia. Al contrario di quanto sostiene la propaganda leghista”.

Lo dichiara Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, partecipando all’incontro con Domenico Lucano a Verona.

“Fin da prima dell’orario di inizio dell’incontro – aggiunge Civati – era impossibile entrare. Non c’è bisogno di dire altro, se non che sono stato contento di non riuscire a entrare. Mai come questa volta”.