Agenpress. Sindacati, mondo del volontariato e terzo settore massacrano il reddito di cittadinanza di Luigi Di Maio. Come diciamo da tempo non solo non abolirà la povertà, ma creerà disuguaglianze e ingiustizie. Penalizzate le donne, dimenticati i giovani, bistrattato il sud. Non è così che il paese tornerà a crescere.

Il MoVimento 5 Stelle spera con questo provvedimento assistenziale di far cassa di voti per le Europee, ma sarà un boomerang.

Così l’on. Lorenzo Cesa (Udc).