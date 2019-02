Ostia. Manuel Bortuzzo rimarrà paralizzato. Lesione completa del midollo

Agenpress – “C’è una lesione midollare completa. Questo purtroppo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe”. Lo ha detto il professore Alberto Delitala, direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma, in merito alle condizioni del nuotatore Manuel Bortuzzo. “La possibilità di riacquisto del movimento delle gambe con le conoscenze mediche attuali non è possibile” ha aggiunto.

“Nonostante la decompressione del midollo, eseguita con i mezzi più avanzati, il midollo spinale non conduce. Abbiamo fatto una valutazione con i potenziali evocati, ossia uno studio bioelettrico della conducibilità midollare e c’è una lesione midollare completa” ha spiegato il professor Delitala. “Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi lo riterranno fuori pericolo e lo avvieranno a uno svezzamento dal respiratore imposteremo un trasferimento in un centro di riabilitazione per consentire al paziente di riprendere una vita anche in presenza di una lesione midollare”.

Manuel presenterebbe una “completa immobilità degli arti inferiori”. La famiglia del ragazzo, riferiscono i medici, è già al corrente “Il padre è stato informato fin dal primo momento del forte rischio che il midollo potesse essere danneggiato” ha aggiunto Delitala. Manuel rimane ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma, dove ieri è stato sottoposto a un doppio intervento per bloccare l’emorragia toracica e per l’estrazione del proiettile che si è bloccato su una vertebra.

Si è svegliato e ha riconosciuto la madre, ha fatto qualche piccolo movimento con gli occhi e le dita. E Franco Bortuzzo, padre di Manuel, invitando chi ha visto qualcosa a parlare e dire tutto alla polizia, ha accusato: “Adoro Roma, però qui c’è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante anni luce da Treviso, lì non sarebbe successo”. Per il papà del ragazzo forse la causa dello scambio di persona è stata causata da un cappellino che Manuel indossava spesso ed è molto usato dai giovani. “Gli amici di Manuel mi hanno detto che lui tornava da una festa di 18 anni e i ragazzi erano divisi in due gruppi -ha aggiunto Franco Bortuzzo – . Quando gli hanno sparato, stavano per rimettersi in macchina e tornare a casa”. Sul fronte delle indagini si stringe il cerchio attorno ai responsabili del ferimento di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 20enne centrato da un colpo di pistola la notte tra sabato e domenica scorsi all’Axa, nel quadrante sud di Roma. Chi ha premuto il grilletto potrebbe avere le ore contate.

Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro per risalire ai protagonisti della violenta rissa avvenuta qualche minuto prima in un pub a pochi metri di distanza e per stabilire se ci sia un collegamento tra i due episodi. L’ipotesi più accreditata rimane quella di uno scambio di persona. A sparare potrebbe essere stato proprio qualcuno che ha precedentemente partecipato alla rissa e ha confuso il ragazzo per un altro. La polizia intanto ha dato un volto a uno degli autori della rissa. Si tratterebbe di una persona della zona che è stata identificata. Ascoltato dagli investigatori, però, avrebbe negato tutto: sia un coinvolgimento nella rissa, nonostante i segni sul volto di una scazzottata, sia soprattutto nel ferimento del nuotatore. Si indaga allo stesso tempo anche per escludere che dietro quegli spari possano esserci altri moventi. Al momento sembra che il ragazzo di recente non abbia avuto discussioni o attriti con qualcuno.