Quota 100. Corte dei Conti ed Inps. Aumento del debito di 38mld. Impatto sui conti pubblici

Agenpress – Il grosso del costo di Quota 100 “graverà comunque sulle generazioni future”, ha dichiarato il presidente dell’Inps, Tito Boeri, nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro del Senato sul “Decretone” spiegando che se la misura resterà sperimentale per tre anni (e fino al 2026 per la pensione anticipata) aumenterà il debito implicito di 38 miliardi. Se queste misure diventassero strutturali l’aumento del debito implicito lieviterebbe a oltre 90 miliardi.

Un impatto sui conti dell’Inps, a cui si aggiunge anche la revisione al ribasso della crescita del Pil per il 2019, anch’essa con conseguenze sui conti dell’Istituto previdenziale. La revisione delle stime di crescita del Pil per il 2019, come quella operata dalla Banca d’Italia che stima una crescita dello 0,5%, rischia di comportare un ‘buco’ da 2 miliardi nelle entrate contributive dell’Inps.

La quota 100 “ha un impatto significativo” sui conti pubblici: anche per Angelo Buscema, presidente della Corte dei Conti “l’anticipo dell’età pensionistica comporta sia esigenze di cassa sia debito implicito, in quanto la componente retributiva non viene corretta tenendo conto della maggiore durata della prestazione stessa”.

“Gli obiettivi perseguiti dalla misura – in primis, stante quanto affermato nella relazione illustrativa, l’aumento dell’occupazione giovanile – sono condivisibili in linea generale, anche se di non semplice conseguimento”.

“Gli auspicati meccanismi di sostituzione dei pensionati che “anticipano” l’uscita dal lavoro con nuove assunzioni sembrano non trovare conferma negli studi che pongono in relazione, per i diversi paesi, l’età di uscita dal mondo del lavoro con la quota di occupazione giovanile”.