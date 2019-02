Raggi: “lo stadio della Roma si fa. 1 mld di investimenti”. Esultano Di Maio e Grillo

Agenpress – “Lo stadio si fa e i proponenti possono aprire cantieri entro l’anno. Un miliardo di investimenti per Roma e per l’area degradata di Tor di Valle”. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando la relazione del Politecnico sulla mobilità relativa all’impianto previsto a Tor di Valle.

Sulla ferrovia “Roma-Lido stiamo lavorando con la Regione Lazio. Ci sono già 180 milioni della Regione, ai quali si aggiungono 40 di Roma Capitale. Sono già stati avviati i lavori per ammodernare questa struttura”.

Sui flussi di traffico nell’area Di Tor di Valle dove è previsto il nuovo stadio della Roma il “problema c’è, Roma ne è consapevole” ma “c’è anche la soluzione nel Pums (il piano urbano della mobilità sostenibile di Roma, ndr) che è in fase di avanzata elaborazione”, ha affermato Bruno Dalla Chiara, referente del gruppo di lavoro per il Politecnico di Torino nel corso della conferenza stampa sullo Stadio della Roma con la sindaca Virginia Raggi. Dalla Chiara ha indicato le soluzioni nell'”offerta plurimodale ferroviaria, pedonale ciclabile e di sharing mobility. Nella misura in cui queste azioni verranno attuate prima della messa in esercizio dello stadio”.

“Grande Virginia! Complimenti!”, ha commentato in un post su facebook, il vicepremier Luigi Di Maio.

“Una bella notizia per la città di Roma, il parere del Politecnico di Torino è positivo. #LoStadioSiFa!”, Lo scrive, in un tweet, Beppe Grillo.