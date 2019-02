Reddito di cittadinanza. Alleanza povertà. Strada sbagliata per rispondere alle esigenze dei poveri

Agenpress – C’è il rischio che il reddito di cittadinanza “si riveli la strada sbagliata per rispondere alle esigenze dei poveri senza raggiungere peraltro gli obiettivi di incremento occupazionale”.

Lo denuncia Alleanza contro la povertà nei testi depositati al Senato in audizione sul decretone, sottolineando che “esiste anche il pericolo che così cresca la schiera di chi si oppone alla lotta alla povertà”.

Alla luce del malfunzionamento dello strumento si potrebbe infatti affermare “il reddito ha fallito, quindi sostenere i poveri è sbagliato”.

Il reddito di cittadinanza è focalizzato più sul lavoro che sulla povertà, con il risultato di marginalizzare soprattutto i bambini.

“I minori sono ai margini del RdC. Da una parte vengono sfavoriti nella distribuzione dei fondi a causa della scala di equivalenza adottata e dall’altra si riduce la loro possibilità di ricevere quei servizi educativi e sociali cruciali per progettare un domani migliore”. “In una visione concentrata sul lavoro – sottolinea l’associazione – non può esserci spazio per l’infanzia”. In generale, secondo Alleanza contro la povertà, “il reddito sottovaluta nettamente il fatto che il lavoro, seppure fondamentale, è solo una tra le dimensioni della povertà”.