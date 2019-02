Reddito di cittadinanza. Boeri. Beneficiari saranno 2,4 mln e non 5mln. Oltre la metà single

Agenpress – Secondo i calcoli dell’istituto di previdenza il reddito di cittadinanza coinvolgerebbe “una platea di 1,2 milioni di nuclei e 2,4 milioni di persone”. Numeri, per quanto riguarda i singoli, sensibilmente inferiori ai 5 milioni di cui ha parlato spesso Luigi Di Maio. Ancora oggi il ministro, presentando la prima card, ha spiegato che le carte “verranno utilizzate da circa 5 milioni di italiani”. L’Istat, sempre in audizione, ha parlato invece di 2,7 milioni di beneficiari. I numeri sui nuclei sono invece in linea con quanto descritto nella dichiarazione tecnica (1,24 milioni) per questa voce.

Secondo le simulazioni condotte dall’istituto di previdenza il 55% dei percettori del sussidio è costituito da single (47,9% per l’Istat), cui sono destinati, in proporzione, gli importi più alti. A causa della limitatezza delle risorse ad essere penalizzate sono state soprattutto le famiglie numerose, dove invece si concentrano i livelli più altri di povertà.

Oltre un quarto dei beneficiari del reddito di cittadinanza saranno casalinghe, pari a 679 mila su 2,7 milioni di beneficiari totali mentre 428.000 risultano occupati e 613.000 disoccupati. Gli under 16 sono 515.000 mentre gli studenti sono 184.000 e i ritirati dal lavoro 224.000. Gli inabili al lavoro sono 63.000. Se si guarda solo alle persone in età da lavoro (15-64 anni) le casalinghe che potrebbero prendere il sussidio sono 465.000 (il 26% del totale). L’importo medio totale, secondo l’Istat, sarà di 5045 euro.