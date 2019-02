Sen. Bellanova (PD): Pernigotti: che dice Di Maio?

Agenpress. “Il 15 novembre 2018 Luigi Di Maio, davanti al presidio dei lavoratori al Mise, affermava: “entro la fine dell’anno faremo una norma che lega per sempre i marchi al loro territorio”. Poi mangiava cioccolatini, si congratulava con i lavoratori perché i loro rappresentanti, al tavolo, si erano fatti valere, rassicurava: bisogna trovare un percorso per salvare questo marchio storico del Made in Italy e aggiungeva che il destino dei lavoratori Pernigotti non poteva essere separato dal marchio.

A distanza di oltre due mesi, constatiamo che l’unico a non farsi valere è lui.

Non a caso l’incontro odierno non era un Tavolo di crisi convocato al Mise, dunque finalizzato a verificare le condizioni concrete della trattativa, ma al Ministero del Lavoro, obiettivo firma per la cessazione della produzione e avvio della cassa integrazione straordinaria per i circa 100 lavoratori.

Non è dato sapere se dopo le comparsate precedenti il Ministro si sia seduto al tavolo. Si sa però che l’azienda ha già avviato accordi di terziarizzazione in Italia.

Ancora una volta roboanti dichiarazioni si infrangono miseramente dinanzi all’incompetenza e all’inconsistenza del Ministro, e tutto questo a carissimo prezzo sulla pelle dei lavoratori.

Solo ieri, esultavano dopo la decapitazione della Task Force Mise per le crisi industriali. D’altra parte a che serve una Task Force sulle crisi industriali se per nessuno in questo Governo è importante il futuro del manifatturiero italiano?”.