Venezuela. 19 paesi riconoscono Guaidò. Mattarella. Italia condivida la linea “con tutti gli alleati e i partner europei”

Agenpress – Sono finora 19 i Paesi europei che – trascinati da Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania – legittimano le rivendicazioni del presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana. L’Italia non c’è: anzi, il governo italiano ha bloccato – per la seconda volta in pochi giorni – il tentativo europeo di arrivare a una dichiarazione comune dei 28.

Sulla vicenda è giunto l’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in mattinata aveva chiesto che l’Italia assumesse, con “senso di responsabilità e chiarezza”, una “linea condivisa con tutti gli alleati e i partner europei”.

“Non ci può essere incertezza né esitazione nella scelta tra la volontà popolare e la richiesta di autentica democrazia da un lato, e dall’altro la violenza della forza”, ha scandito il capo dello Stato.

In serata, Palazzo Chigi ha fatto sapere in una nota che “l’Italia appoggia il desiderio del popolo venezuelano di giungere nei tempi più rapidi a nuove elezioni presidenziali libere e trasparenti, attraverso un percorso pacifico e democratico, nel rispetto del principio di autodeterminazione”.

E si sottolinea che Roma “parteciperà attivamente ai lavori del gruppo di Contatto internazionale”. Nella nota si parla anche dell’urgenza di “intervenire subito per alleviare le sofferenze materiali della popolazione e per consentire l’immediato accesso agli aiuti umanitari”. Il governo però resta ancora diviso con la Lega che ha già condannato Maduro e i Cinquestelle che insistono sul “coraggio di restare neutrali”. Sul Venezuela “non stiamo facendo una bella figura.

La mossa dell’Europa non è piaciuta nemmeno alla Russia che considera “i tentativi di alcuni Paesi di legittimare il cambio di potere in Venezuela come un’interferenza negli affari interni”. Mosca ha messo in guardia anche il presidente Usa Donald Trump che non ha escluso l’uso della forza nel Paese venezuelano: una dichiarazione che “mina tutti i principi di base del diritto internazionale”, ha tuonato il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, rilanciando a sua volta la conferenza in Uruguay.

All’appuntamento di Montevideo parteciperà anche il Gruppo di Contatto dell’Ue di cui fa parte l’Italia. Sarà presente il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, al quale intanto l’opposizione, da Forza Italia al Pd, chiede di riferire subito in Parlamento per chiarire la posizione del governo e porre fine ad “un atteggiamento ambiguo”.