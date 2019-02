Fabrizio Cicchitto (ReL) lettera al Direttore del Foglio: Il Pd rompa gli schemi, metta in imbarazzo il Governo voti contro l’autorizzazione a procedere 

Agenpress. Caro Direttore, credo che Angelo Panebianco sul Corriere della Sera di lunedì abbia avanzato un’ipotesi di grande interesse e un suggerimento assai significativo al PD: “essi” (i dirigenti del PD (n.d.r.) potrebbero giocarsi alla grande l’occasione offerta dal voto parlamentare sull’autorizzazione a procedere contro Salvini.

Se avessero abbastanza fantasia e coraggio potrebbero addirittura mettere KO il governo Conte, costringerlo alle dimissioni. Basterebbe che scegliessero di votare contro l’autorizzazione a procedere con la seguente motivazione: noi siamo totalmente contrari alle scelte di Salvini sull’immigrazione, le contrastiamo e le contrasteremo duramente, ma questa è una cosa che riguarda solo il confronto politico; la magistratura non c’entra […] i democratici metterebbero in gravissimo imbarazzo il governo.

Con che faccia esso potrebbe reggere quando al no così argomentato del PD si sommasse il si all’autorizzazione di una grossa fetta dei 5 stelle, quella più fedele alla sua storia? Certo si può sopravvivere a tutto, anche alla peste bubbonica. Forse il governo sopravvivrebbe perfino ad una mazzata di queste proporzioni. Ma non sarebbe probabile”. Così Panebianco.

Aggiungo altre due considerazioni. Il garantismo è elemento essenziale di una posizione genuinamente socialista-riformista, non parliamo di quella liberal-democratica. Così finalmente il PD romperebbe con una sorta di automatismo, profondamente giustizialista, secondo il quale bisogna sempre dire di si alla magistratura. In secondo luogo proprio oggi dall’interno del PD sono venuti dei messaggi assai ambigui: al parlamento europeo l’astensione di una personalità così autorevole come l’on. Bettini nel voto sul Venezuela è un duplice segnale, un segnale ai grillini e un segnale a quella estrema sinistra che preferisce a tal punto Maduro da rimuovere il fatto che proprio il petrolio venezuelano, insieme all’ideologia, lega il dittatore, i suoi corrotti generali (che trafficano anche in droga) a Cuba, alla Cina, alla Russia.

Un’osservazione finale: sulla TAV e sul Venezuela il Movimento 5 Stelle sta portando l’Italia su posizioni così aberranti, molto oltre quelle dei paesi di Visegrad, che possono portare il nostro paese a diventare una sorta di Venezuela d’Europa. Il rischio è gravissimo perché fra TAV, Venezuela e politica economica il paese è davvero ad un punto di non ritorno.

Così Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.