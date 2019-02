Gesù in slip leopardati. L’opera si trova al Palazzo Ducale di Massa: l’insegna INRI sostituita da Lgbt

Presente anche un’opera che raffigura commensali dell’Ultima Cena intenti a farsi dei selfie

Agenpress. Si tratta della raffigurazione di un Gesù Cristo in croce che indossa, anziché il classico velo bianco, degli slip leopardati. In cima alla croce, l’insegna “INRI” (“Gesù il Nazareno, Re dei Giudei”) è stostituita dall’acronimo Lgbt (Lesbian, gay, bisexual, transgender).

Tra le altre opere esposte, ce n’è anche una che raffigura commensali dell’Ultima Cena intenti a farsi dei selfie.

L’autore, Giuseppe Veneziano, ha così risposto alle comprensibili critiche:

“Per me gli uomini e le donne sono tutti uguali e a me non importa che orientamento sessuale hanno. Mi aspetto critiche dalla Chiesa. Mentre dipingevo questo quadro sapevo che avrei fatto irritare qualcuno, ma l’arte non si può permettere di rappresentare solo tramonti o fiorellini”. “Il mio lavoro – dichiara l’artista – suscita reazioni, ma sono io il primo ad avere certe reazioni quando guardo la realtà di tutti i giorni. Le mie tematiche sono sociali, parlo di sesso, politica, religione, tecnologia e come artista misuro il termometro del clima culturale in cui vivo”.

La mostra ha ricevuto il patrocinio del Comune di Massa.