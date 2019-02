India. Ragazzine sfilano contro il tabù del ciclo mestruale. “Orgogliose delle nostre mestruazioni”

Agenpress – Negli ultimi mesi, le mestruazioni sono diventate un tema di attualità in India, per le polemiche suscitate dalla battaglia per impedire l’accesso al tempio di Sabarimala alle donne in età fertile, ritenute impure. Il settimanale progressista Outlook ha dedicato il suo primo numero del 2109 alle mestruazioni, definendole tema dell’anno: il titolo in copertina era ‘I bleed for life’ (Sanguino per la vita).

Per questo alcune centinaia di ragazzine di 50 scuole superiori di Delhi hanno partecipato questa mattina ad un corteo in occasione del ‘period day’, la giornata di sensibilizzazione sul ciclo mestruale.

Le ragazzine hanno sfilato lungo le strade del centro, con sciarpe rosse e urlando lo slogan “Orgogliose delle nostre mestruazioni”. La manifestazione era promossa dalla Ong Sachhi Saheli, fondata da Rikata Narula, che ha coinvolto le scuole. “Purtroppo oggi ci sono pochissimi maschi, ma nelle classi coinvolgiamo anche i ragazzi, che devono essere informati e rispettare le compagne”.

“Finalmente possiamo sfilare e parlare a viso aperto di un argomento troppo spesso considerato tabù”, hanno detto le ragazzine.

“A scuola ci hanno insegnato ad affrontare il nostro ciclo mensile come un una fase che può anche crearci qualche difficoltà, ma senza imbarazzi o panico”. Attiviste dell’associazione hanno sottolineato che il loro lavoro punta a far crescere la consapevolezza e alla necessità di tutelare l’igiene”.