Ministro Bongiorno: “Approvare subito il codice rosso”

Agenpress. “Io e Michelle Hunziker negli anni scorsi avevamo avuto l’idea di creare un provvedimento, che è stato preso a cuore da questo governo e che dunque si tradurrà in una legge, per aiutare le donne che denunciano violenze e maltrattamenti. Capita che una donna denuncia ed esce dal silenzio, ma poi non viene aiutata in modo tempestivo: la denuncia troppo spesso viene sottovalutata o finisce nelle scrivanie dei magistrati tra altri atti”.

Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

Poi, ha aggiunto: “Una denuncia per stalking da parte di una donna è una denuncia particolarmente urgente. Con la legge ‘codice rosso’, che mi auguro venga approvata presto con il più largo consenso possibile, il magistrato, nell’immediatezza, entro tre giorni dalla denuncia, dovrà sentire la donna e capire le singole situazioni. Non e’ possibile che ancora ci siano donne che muoiono in attesa di giustizia, la giustizia deve aiutare le donne”.