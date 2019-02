Nasce FM Web Radio, la radio degli studenti di Fondazione Milano Scuole Civiche

Agenpress. Come tutti i poli universitari, anche Fondazione Milano avrà la sua radio, che prende il via con la trasmissione Frequenza obbligatoria in onda quotidianamente alle 13:30 per tutta l’ora della pausa pranzo in diretta a turno da ognuna delle sedi della Scuole Civiche di Fondazione Milano.

Il lunedì, a partire dall’11 febbraio e fino alla fine di maggio, si trasmetterà dalla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, il martedì dalla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, il mercoledì toccherà alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e il giovedì alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Il venerdì, a partire dal 22 febbraio sempre alle 13:30, andrà in onda il “The best of…” che darà l’occasione di ascoltare ogni settimana un mix del meglio delle puntate precedenti.

Sono settanta gli studenti coinvolti, suddivisi nelle 4 redazioni, che gestiranno a turno la trasmissione in tutti i suoi aspetti: saranno conduttori, produttori e social media manager.

Una radio con gli studenti protagonisti, una finestra sul mondo, sulla città di Milano e sulla formazione nel settore dello spettacolo e della comunicazione.

Alla trasmissione parteciperanno numerosi ospiti tra i protagonisti della vita culturale, ad esempio la Scuola di Teatro dedicherà uno spazio a Paolo Grassi in occasione del centenario della nascita con testimonianze e incontri. Ci saranno interviste a docenti e studenti con cui si parlerà dei progetti in corso nelle scuole, la Civica Scuola di Musica lancerà ad esempio il nuovo percorso Classicamente jazz, che esplora le contaminazioni tra musica classica e jazz. Saranno invitati molti tra i diplomati che ce l’hanno fatta e si sono affermati nel settore, ospiti della prima puntata della Scuola di Cinema sarà ad esempio il gruppo Il Terzo segreto di satira. E ancora ci saranno consigli e approfondimenti sugli appuntamenti da non perdere in città, curiosità e tendenze, la Civica Scuola Interpreti e Traduttori ci racconterà ed esempio tutto quello che c’è da sapere sul capodanno cinese che si celebra in questi giorni.

Non potrà poi mancare la musica, anche questa interamente prodotta dagli studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, raccolta e selezionata dal musicista e docente Giovanni Venosta, compositore di molte colonne sonore tra cui quella del film “Pane e tulipani” di Silvio Soldini.

Il progetto che ha dato vita alla FM Web Radio è coordinato dalla giornalista e docente Ira Rubini e seguito da un team di docenti-tutor che hanno accompagnato gli studenti nella creazione della radio, Luca Gattuso per l’Altiero Spinelli, Sofia Pelczer per la Paolo Grassi, Maurizio Carnelli per la Claudio Abbado, Daniela Trastulli per la Luchino Visconti. Il dj e docente Stefano Breda- Mistermind insieme a Giacomo Colussi si sono occupati del supporto tecnico.

La web radio fa parte del più ampio progetto Politecnico delle Arti sostenuto da Fondazione Cariplo.