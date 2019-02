On. Claudia Porchietto (FI): “M5s al Governo restituiscono 2milioni e fanno danni per più di 3 miliardi”

Agenpress. “Il M5S ormai da mesi pratica il teatro dell’assurdo. Festeggia per aver restituito 2milioni di euro di compensi quando con le sue azioni politiche sta danneggiando per centinaia di milioni di euro le famiglie italiane.

Alcuni dati possono far comprendere a pieno il controsenso. Il No alla TAV costerà almeno 1miliardo e 350milioni di euro al nostro Paese per risarcire l’Ue e per i fondi già spesi fino ad oggi.

Dal blocco delle trivelle il costo sarebbe pari a 550milioni di euro. A questi costi andrebbero aggiunti il minor gettito derivante dai lavoratori che verrano licenziati per questi “No”.

Quanto sta costando il ritardo nella realizzazione del Ponte di Genova? Secondo Confindustria 178milioni di euro all’anno per le attività portuali e logistiche, 54 per le altre attività industriali, 117milioni per quelle turistiche, 60 di riduzione dei consumi. La vocazione a tribuni del popolo sulla questione del Ponte Morandi insomma ha già prodotto danni per almeno 409 milioni solo per quest’anno.

Aggiungiamo infine gli 898milioni di euro bruciati con il braccio di ferro con l’Ue, peraltro perso su tutta la linea. Tirando le somme, questi primi sei mesi di scelte scellerate da parte del M5S ci sono costati almeno 3,2miliardi di euro. Insomma non c’è proprio nulla da festeggiare, per avere un vero Restitution Day i parlamentari grillini dovrebbero rinunciare ai propri emolumenti e agli stipendi dei propri eredi”.

Così l’on. Claudia Porchietto (FI).