On. Lorenzo Cesa (Udc): RDC, il Governo ha inserito la retromarcia e crede di fare investimenti

Agenpress. L’Europa riduce ancora le stime di crescita per il nostro paese e lo fa considerando le misure proposte dal governo giallo verde nella manovra. Come avevamo previsto il reddito di cittadinanza non servirà a far crescere il paese.

Bisogna ridurre le tasse mentre la legge di bilancio le aumenta e bisogna fare in modo che le imprese assumano e non che chi ha un lavoro si licenzi perché è più conveniente stare sul divano a godersi il reddito di cittadinanza. Hanno inserito la retromarcia, gli italiani vogliono scendere.

Così l’on. Lorenzo Cesa (Udc).