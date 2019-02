Pernigotti, Maullu (FdI): “Di Maio non è in grado di tutelare gli interessi dell’Italia”

Agenpress. “La vicenda Pernigotti, ancora una volta, ha chiarito reso evidente il totale fallimento del Ministro Di Maio nella tutela dell’Italia e dei suoi lavoratori, sconfessando apertamente il principale slogan del governo “prima gli italiani”.

Nessuna traccia della “Legge Pernigotti” annunciata da Di Maio, nessuna traccia di un supporto concreto del governo nei confronti dei lavoratori italiani, nei confronti degli interessi del nostro Paese. Fino a questo momento, il Ministro del Lavoro ha preferito abbandonarsi a inutili passerelle politiche, ad annunci a cui poi non è stato dato alcun seguito, dimenticandosi completamente di quei 92 lavoratori in cassa integrazione. È del tutto inammissibile che un dossier così importante sia stato affidato proprio a Di Maio, che non ha mai lavorato in vita sua”.