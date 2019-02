Sen. Domenico Scilipoti Isgrò (FI): “Governo Conte come Maduro”

Agenpress. “Il Governo Conte ha posto l’ennesimo voto di fiducia, questa volta sul dl semplificazioni. E’ segno di debolezza da parte di un esecutivo che, almeno sulla carta, non dovrebbe temere sorprese o imboscate.

Il prolungato ricorso al voto di fiducia rappresenta un esproprio delle prerogative del Parlamento, davanti al quale ogni democratico deve esprimere sdegno. In tutta sincerità non vi è molto da stupirsi, visto che il Governo, non ha preso le distanze, come altri Paese europei hanno fatto, dal dittatore del Venezuela Nicolas Maduro. Con il ricorso alla fiducia Conte fa come Maduro, annulla ed umilia la democrazia”: lo dichiara in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.