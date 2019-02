Speranza (LeU): “Reddito di cittadinanza positivo, non va banalizzato e ridicolizzato, va corretto”

Agenpress. Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Articolo1 MDP e deputato di Liberi e Uguali, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Quando si decide di mettere un po’ di risorse per il pezzo di società italiana che è in maggiore difficoltà non si può né banalizzare né ridicolizzare –ha affermato Speranza-. Bisogna provare a capire come questa cosa la si fa tecnicamente, evitando errori e sbavature.

Dal mio punto di vista una misura universale di contrasto alla povertà è un fatto positivo, il punto è come si ridurranno gli errori, anche nel passaggio parlamentare di queste settimane. Noi presenteremo un pacchetto di emendamenti per migliorare questa proposta. I punti che ci convincono meno? La sensazione è che ci sia un’eccessiva complessità del meccanismo, ci siano troppi paletti, troppi vincoli, dentro i quali si rischia di demonizzare la povertà. L’idea che alla fine, per superare questi paletti, quasi si costringano tanti a cambiare le carte in tavola e quindi si rischia di dare il messaggio per cui il povero è quello che vuole stare tutto il giorno buttato sul divano a capire come lucrare sullo Stato. Gli emendamenti che proporremo proveranno a ridurre questi rischi. E poi vorremmo anche provare a costruire una modalità che consenta una più facile trasferibilità dentro il mondo del lavoro di queste persone.

Il punto decisivo è come si passa da una mera assistenza ad un accompagnamento al lavoro, io credo che questa sia la sfida più difficile con la quale dobbiamo confrontarci. Il punto è che il M5S ha fretta perché deve incassare il risultato prima delle elezioni europee, la nostra preoccupazione è che la fretta faccia fare i figli ciechi. Spero che la frenesia non porti a fare pasticci, viviamo il prezzo di una campagna elettorale permanente sulla pelle del Paese”.