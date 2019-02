Tav. La frase infelice di Di Stefano (M5S). “Non c’è bisogno di spedire in Francia le mozzarelle 20 minuti prima”

Agenpress – “Oggi i cittadini italiani non hanno bisogno di spedire una mozzarella venti minuti prima in in Francia ma hanno bisogno dell’alta velocità in Sicilia o in Abruzzo“.

Frase infelice ed irresponsabile quella del Sottosegretario di Stato Manlio di Stefano, ospite oggi a Milano del convegno “Il Mondo nel 2019” organizzato da Ispi, ha liquidato l’ipotesi di un’analisi costi benefici alternativa proposta da Salvini durante la visita del cantiere Tav a Chiomonte

La frase sulle mozzarelle da parte del sottosegretario ha fatto infuriare le associazioni di settore. Dati alla mano l’export del settore del formaggi vale 2,8 miliardi di euro, la Cdp spinge per l’internazionalizzazione delle imprese, contro i falsi “parmesan” la battaglia è nazionale e insomma,”maggiore attenzione sarebbe gradita”.

“Salvini deve fare un atto di responsabilità verso gli italiani sul Tav guardando i numeri non solo le parole. L’unica analisi costi benefici è quella del Ministero dei Trasporti”.