Venezuela. Aiuti umanitari in arrivo. Maduro schiera l’esercito. “Non entrerà nessun soldato invasore”

Agenpress – L’Assemblea nazionale (Parlamento) venezuelana, controllata dall’opposizione, ha approvato la strategia per l’ingresso nel Paese degli aiuti umanitari offerti dai governi stranieri, ma i militari hanno bloccato il ponte al confine con la Colombia per il passaggio di alimenti e medicinali, secondo quanto denunciato da un deputato oppositore.

L’operazione logistica prevede, come “prime azioni”, l’ingresso di due convogli di camion, uno dalla città di Cu’cuta in Colombia e l’altro da Paracaima, in Brasile.

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, nega l’ingresso degli aiuti, temendo l’inizio di un intervento militare americano nel Paese e il fatto che i militari abbiano bloccato i convogli sono un segnale che l’esercito è ancora dalla sua parte.

“A Cúcuta non entrerà nessuno – ha detto il presidente – Cosa pensano di fare? Come se noi non avessimo alcuna forza militare su cui contare per difendere il Venezuela. Qui non entrerà nessun soldato invasore, da qualsiasi parte provenga. Ve lo assicuro io, in quanto comandante della forza armata nazionale bolivariana”.

Quella degli aiuti umanitari è la nuova sfida dell’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaido’, riconosciuto da una quarantina di Paesi, tra cui 21 dell’Ue, ma non dall’Italia.