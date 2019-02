Venezuela. Proteste davanti Palazzo Chigi. Il M5S appoggia un criminale come Maduro

Agenpress – “Sappiamo che il vento negativo arriva dal Movimento 5 stelle che inseguendo un sogno rivoluzionario in realtà sta appoggiando un criminale, un dittatore e un affamatore del popolo come Maduro”.

Lo sostiene il portavoce del Comitato dei venezuelani in Italia, Carlos Cosmo Gullì, i cui membri – circa una cinquantina – hanno protestato davanti palazzo Chigi.

“Vivo in Italia da vent’anni e mi vergogno con la mia stessa famiglia d’origine perché è impossibile giustificare quello che proprio l’Italia sta facendo”, ha detto una delle partecipanti. “Portare Maduro alle elezioni è come se gli ebrei dovessero votare alle elezioni Hitler. Maduro è evidente che non può venire alle elezioni e questo l’Italia lo deve capire. E’ un Paese dove c’é una dittatura: io pur vivendo da vent’anni in Italia risulta che ho votato alle elezioni in Venezuela, in una città in cui non ho messo mai piede. Ed oltre a tutto risulto anche aver svolto il ruolo di presidente di seggio. Anche mia nonna, che è morta, risulta aver votato. Alle ultime elezioni hanno votato più morti che vivi”.

Alla protesta si sono uniti esponenti del Pd Piero Fassino e Maurizio Martina. “Vicinanza e solidarietà”. I due esponenti hanno ricordato di aver presentato una mozione per “far uscire dall’ambiguità l’Italia” e cercare “di trovare una soluzione per indire nuove elezioni libere in Venezuela”.