Venezuela. Tajani (FI). Sono 2mln i venezualani con nomi italiani. Governo schierato con Maduro

Agenpress – “In 2 milioni in Venezuela portano nomi italiani, è un Paese fratello. Sono dispiaciuto che M5S e Lega di siano astenuti con parte del Pd al Parlamento europeo. In Venezuela i bambini muoiono di fame e di tumore per mancanza di medicine, é un problema di rispetto dei diritti umani”.

Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, in conferenza stampa sul Venezuela a Roma nella sede di Forza Italia. “Farò e faremo come Forza Italia tutto quanto in mio potere per far tornare la democrazia in Venezuela, ascoltando le parole di Mattarella vogliamo impedire che scoppi una guerra civile”.

Secondo Tajani, “il Governo italiano di fatto é schierato con Maduro”, ha aggiunto illustrando “le iniziative per costringere governo italiano a fare come gli altri Paesi europei e riconoscere Guaido’ in base alla costituzione del Venezuela come presidente ad interim”.

“Non vogliamo interferenze Usa o di altri, vogliamo che i venezuelani votino democraticamente per eleggere un presidente legittimo”, ha concluso Tajani.