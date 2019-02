Diciotti. Bagarre sui documenti di Di Maio, Toninelli e Conte. Gasparri (FI). “Acquisiti”

Agenpress – Il presidente della Giunta per le Immunità, Maurizio Gasparri, ha deciso di acquisire gli allegati presentati dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che portano la firma del premier Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. Gli allegati alla memoria di Salvini erano stati contestati dal senatore di Leu, Pietro Grasso. Sulla questione non c’e stato alcun voto, ma solo la decisione di Gasparri che è stata presa “a norma di regolamento”. Lo dice il senatore M5S Michele Giarrusso.

“Tra mercoledì e giovedì prossimi avremo ben nove ore di discussione, un tempo congruo per valutare bene la materia che è delicata: prevedo il voto finale della Giunta tra il 19 e il 20”. ha riferito poi il Presidente della Giunta Autorizzazioni, Maurizio Gasparri, al termine della seduta odierna. al quale ha replicato il senatore Leu Pietro Grasso.

“Gasparri, appena una settimana fa, diceva che la Giunta non è una buca delle lettere, che ‘non siamo a ‘c’è posta per te’ ‘, che Salvini era il suo unico interlocutore. E’ evidente che tutto quello che detto allora non è più valido, oggi si è contraddetto”.

“Continuo a pensare che il Tribunale dei ministri, che non ha visto queste carte, ora dovrebbe farlo: alla luce di quanto affermato dal governo, c’e una nuova versione dei fatti e c’e un fatto diverso da valutare. Ho avanzato questa richiesta e certamente sarà oggetto dei lavori della Giunta”.

Immediata la controreplica di Gasparri. “La settimana scorsa ho detto che il tema del confronto è Matteo Salvini che può produrre, secondo quanto prevede il Regolamento, memorie e documenti. E così è accaduto”.

“Se nel regolamento non c’è scritto ‘solo memorie’ evidentemente si pensa che quando c’è di mezzo un ministro le vicende siano più complesse e serve approfondirle. ma l’interlocutore resta uno: Salvini. Ed è lui che ha fatto la memoria e ha allegato i documenti. Del resto segnalo che nei testi non c’è nessuno scoop: di Diciotti Conte che ha già parlato a lungo in Aula, il 12 settembre scorso. Nell’altra lettera i due ministri scrivono quello che dicono sempre in tv. Ora avremo la settimana prossima ore di discussione sulla vicenda. Poi farò una proposta e la decisione finale arriverà tra il 19 e il 20 febbraio”.