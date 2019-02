Manifestazione Cgil Cisl Uil il 9 febbraio a Roma. “Sabato sarà una giornata di esaltazione della democrazia”

Agenpress. #Futuroallavoro lo slogan della Manifestazione nazionale di Cgil, Cisl, Uil che si terrà sabato 9 Febbraio in Piazza San Giovanni a Roma “per chiedere interventi concreti per lavoratori e pensionati, per i giovani, per lo sviluppo, la crescita ed i diritti sociali”.

La manifestazione è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della piattaforma unitaria con la quale le tre confederazioni avanzano le loro proposte e per chiedere al Governo di aprire un confronto serio e di merito sulle scelte da prendere per il Paese.

“I dati delle adesioni ci fanno pensare che sabato riempiremo piazza San Giovanni”. Così i segretari organizzativi di Cgil, Cisl e Uil Nino Baseotto , Giorgio Graziani e Pierpaolo Bombardieri nel corso della Conferenza stampa svoltasi a Roma nella sede della Uil in Via Lucullo in vista della manifestazione nazionale. “Sara’ una giornata di esaltazione della democrazia e auspichiamo di riempire la piazza”, ha sottolineato Giorgio Graziani, segretario organizzativo della Cisl. “Pensiamo di avere una partecipazione importante”, hanno dichiarato Nino Baseotto e Pierpaolo Bombardieri. “Avevamo scelto piazza del Popolo ma viste le adesioni siamo stati costretti a spostare a San Giovanni”, ha spiegato Bombardieri ricordando che finora sono stati programmati 1.300 pullman, 12 treni straordinari e 2 navi per portare a Roma lavoratori e pensionati.

Creazione di lavoro di qualità, investimenti pubblici e privati a partire dalle infrastrutture, politiche fiscali giuste ed eque, rivalutazione delle pensioni, interventi per valorizzare gli assi strategici per la tenuta sociale del Paese, a partire dal welfare, dalla sanità, dall’istruzione, dalla Pubblica Amministrazione e dal rinnovo dei contratti pubblici, maggiori risorse per i giovani, le donne e il Mezzogiorno. Queste, in sintesi, le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la crescita del nostro Paese. Temi che saranno al centro della mobilitazione del 9 febbraio.

Il concentramento dei manifestanti è previsto in piazza della Repubblica alle ore 9.00, dove partirà il corteo che raggiungerà piazza San Giovanni per il comizio conclusivo dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.