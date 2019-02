Ministro Bonisoli incontra Luca Barbareschi “l’uomo dell’Eliseo” direttore artistico di un Teatro dalle grandi potenzialità

Agenpress. Il direttore artistico del Teatro Eliseo Luca Barbareschi ha incontrato oggi il Ministro Bonisoli al Mibac. In un clima costruttivo e sereno, è emersa la grande attenzione del ministro per i problemi del settore e la consapevolezza che il suo lavoro possa presto portare buoni frutti.

Barbareschi ha sottolineato come l’impegno del ministro Bonisoli rappresenti un fatto importante in quanto potrà consentire di dotare tutto il settore di una regolamentazione che permetta in maniera equa ad ogni soggetto di riuscire ad esprimere tutta la potenzialità creativa di una impresa culturale, partendo dalla riforma del FUS, così come proposto dal contratto di Governo.

Barbareschi ha condiviso le parole del ministro, dimostrazione di attenzione e reale conoscenza del progetto culturale che in questi anni è stato realizzato e ha apprezzato il fatto che lo stesso Ministro si sia informato sulle condizioni di salute di Clauco Mauri, dopo il recente malessere avuto in scena.

Il fatto che oggi siano giunte parole di apprezzamento da parte del Ministro sono per Barbareschi motivo di orgoglio e un incentivo a fare sempre meglio. Il colloquio di oggi ha testimoniato che il Ministro Bonisoli crede nell’importanza di seguire con attenzione il Teatro Eliseo e rende fieri per tutto il lavoro fino ad ogni svolto. Anche i lavoratori dell’Eliseo ringraziano per l’attenzione e la sensibilità manifestata, foriera di progetti per il futuro lavorativo e culturale. W il Teatro Eliseo. Lunga vita al Teatro nel nostro Paese.