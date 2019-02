On. Elisabetta Gardini (FI): M5S? I più inaffidabili trasformisti della Repubblica

Agenpress. Questa mattina iniziata ad Agorà l’ennesima insopportabile sceneggiata a 5 stelle. L’ analisi costi – benefici sulla TAV è cosa loro, perché il ministro ai trasporti chiamasi Toninelli e decide lui.

Dobbiamo farcene una ragione, secondo loro. Per anni hanno urlato e si sono strappati le vesti perché tutto – anche se in fase di analisi, negoziato o mediazione – doveva essere ‘pubblico’, ‘pubblicato’, meglio ancora se in streaming…..condiviso financo con gli animali di casa e adesso che ci troviamo di fronte alla Tav, a un’opera determinante per lo sviluppo del Paese arriva il contrordine compagni.

I pentastellati si confermano ancora una volta i più inaffidabili trasformisti della storia della Repubblica. Di sinistra estrema ovviamente. Solo da quelle parti la verità è quella che conviene al partito! Bisogna mandarli a casa. Rivolgo un appello a Matteo Salvini: basta pane e Nutella ai 5 stelle, mandateli a casa, fate qualcosa’. Torniamo come centrodestra a governare a Roma, veniamo a Bruxelles a sistemare anche la pratica europea.

Così l’europarlamentare e capogruppo di Forza Italia, Elisabetta Gardini.