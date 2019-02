On. Renata Polverini (FI): Economia, tra gli ultimi in Eurozona e rischio contagio per l’Europa, il bel lavoro del Governo giallo-verde

Agenpress. Al Governo del cambiamento non basta neanche vedere la bandiera italiana ultima dietro a tutte quelle dell’Unione Europea per accettare la realtà. Cresciamo meno di tutti, siamo l’unico paese che non raggiunge nemmeno l’1%, surclassato da tutti gli altri e potenzialmente pericoloso per l’eurozona.

E pure la colpa è di chi, per citare due vicepremier, ‘non azzecca una previsione’ o ‘fa i racconti catastrofistici’. Salvini e Di Maio si arrendano alla triste verità dei numeri e cambiano rotta perché puntiamo dritti verso il precipizio.

Così l’on. Renata Polverini (FI).