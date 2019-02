Pil. Boccia (Confindutria) replica Tria. Manovra correttiva non serve se apriamo cantieri

Agenpress – “In linea teorica Tria ha perfettamente ragione, non ci sarebbe bisogno di una manovra correttiva se aprissimo immediatamente i cantieri e la smettessimo di costruire dimensioni ideologiche su grandi opere del Paese di cui una parte é già pagata dall’Europa, attivando cantieri e quindi occupazione”.

Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a giornalisti che gli chiedevano un commento alle dichiarazioni del Ministro dell’Economia Giovanni Tria.

“Il problema é la questione temporale, ovvero in quanto tempo facciamo le cose che diciamo e in quanto tempo dobbiamo reagire perché già i dati di gennaio ci dicono che il rallentamento é ancora in corso nei settori dell’auto motive e dell’edilizia. Siamo in un momento di emergenza in alcuni settori. Sarebbe il caso che il governo, partendo proprio dalle dichiarazioni del ministro, costruisse delle contromisure e poi vediamo se queste sono compensative o meno e se serve altro”.

“Siamo in presenza di tagli previsionali che, al di là dei decimali in più o in meno, evidentemente erano già da prevedere dato il rallentamento dell’economia globale e della Germania. Questo comporta il fatto che invece di perdere tempo a cercare le colpe, gli alibi e i complotti internazionali, l’Italia deve necessariamente reagire, prendere atto di questo rallentamento e portare la crescita secondo i ritmi dichiarati dal governo con la manovra”.

“Forse é arrivato il momento – ha aggiunto – che il governo si occupi della questione occupazione, lavoro e provvedimenti anti ciclici per compensare il rallentamento dell’economia globale. Quesa é la realtà c’è abbiamo di fronte, poi se qualcuno vuole dire che é diversa vuole dir che viviamo in due Paesi diversi. Io penso e spero di no. Se riuscissimo a reagire lo spread si calmerebbe perché é frutto dell’incertezza della percezione del Paese”.