Pil. Bonomi (Assolombarda). Serve manovra compensativa, sblocchiamo i cantieri  e facciamoli ripartire

Agenpress – “Le manovre messe in campo non sortiranno gli effetti che ci si aspetta e non possiamo attendere sei mesi per vedere cosa accadrà sui conti di finanza pubblica. Abbiamo bisogno di fare subito una manovra compensativa perché non voglio pensare di doverne fare una correttiva tra 6 mesi”.

Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, esprimendo preoccupazione per la situazione economica del Paese.

“Le risorse ci sono, sblocchiamo i cantieri e facciamoli ripartire. Abbiamo qualcosa come 40 miliardi dalle grandi opere pubbliche e 103 miliardi per il progetto connettere l’Italia che sono investimenti pluriennali, 27 miliardi per quanto riguarda i 400 cantieri bloccati. Queste sono tutte cose che possono dare grande impulso all’economia, creare posti di lavoro e anche stimolare la domanda interna che é rimasta asfittica in tutti questi anni”.