Pil. Tria esclude manovra correttiva e accusa Usa, Cina, e Brexit di essere rischi per l’economia

Agenpress – Se ci fosse un rallentamento dell’economia “non si manifesterebbe la necessità di una manovra” correttiva perché “un eventuale sforamento se dovuto a un peggioramento del ciclo” causa “un allargamento dell’output gap e non impatta sul saldo strutturale” parametro per valutare il rispetto delle regole Ue. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria in Aula alla Camera.

Il risultato di fine 2018 “inevitabilmente si estende all’anno in corso, portando in eredità un trascinamento statistico di -0,2%, del quale si dovrà tenere conto al fine dell’aggiornamento delle stime. Tuttavia la flessione in atto potrebbe attenuarsi già nel trimestre in corso che potrebbe “tornare in territorio positivo”.

“Il protrarsi della fase di contrazione del ciclo economico anche nell’ultimo trimestre dell’anno era atteso, anticipato dai principali indicatori congiunturali, in particolare la produzione industriale di novembre deludente”, ha aggiunto Tria,

spiegando che si attende “domani la pubblicazione del dato di dicembre per formulare giudizio più completo”. Tria ha ricordato che nell’industria si registra un “persistente e consistente calo degli ordinativi soprattutto esteri, coerente con un contesto macroeconomico meno favorevole, penalizzato da un rallentamento degli scambi commerciali internazionali che risentono delle tensioni geopolitiche commerciali”.

“La disputa Usa-Cina ha rallentato i flussi commerciali attraverso l’innesco di una crisi di fiducia più che per un concreto innalzamento dei costi legato agli aumenti tariffari, per ora inferiori a quanto minacciato dalle due parti”.

Stati Uniti e Cina rappresentano “fattori di rischio per l’economia globale anche prescindendo dai loro rapporti bilaterali”, ha detto ancora ricordando che negli USA in chiusura 2018 si sono registrati “primi segnali affievolimento, prefigurando per ora solo il rischio che il 2019 sia un anno minore crescita”, mentre per Pechino “la crescita è in rallentamento già dalla seconda metà 2018.

La “frenata” della domanda internazionale, ha aggiunto il ministro, risente “anche delle tensioni finanziarie in diverse economie emergenti tra cui la Turchia”, registrando “una decelerazione della crescita contestualmente a un deprezzamento rilevante del tasso di cambio”.

Così “le economie dell’area euro si sono ritrovate esposte non solo a un calo delle importazioni da quei Paesi ma anche a una perdita di competitività nei loro confronti”. “Non ultimo, soprattutto a livello europeo, l’incertezza è alimentata dal rischio di uscita disordinata del Regno Unito dalla Ue”.