Ue. Previsioni economia. Prospettiva Italia incerta. Crescita moderata in Europa

Agenpress Le prospettive di crescita italiane “sono soggette ad elevata incertezza. Un’economia globale più debole dell’atteso, l’impatto sul sentimento dell’aumentata incertezza di politiche e le condizioni di finanziamento del settore privato possono portare a un calo maggiormente protratto”.

Lo scrive la Commissione Ue nelle nuove stime economiche. “L’economia europea crescerà per il settimo anno consecutivo nel 2019 con previsioni espansive in tutti gli stati membri”, ma “il ritmo di crescita complessivo ci si aspetta che si modererà rispetto agli alti tassi degli anni recenti”, con “un outlook soggetto a grande incertezza”.

Le previsioni economiche d’inverno della Commissione Ue, tagliano nettamente al ribasso (-0,6%) il pil dell’eurozona per il 2019 all’1,3% rispetto all’1,9% delle previsioni d’autunno. Anche per il 2018 il pil è rivisto al ribasso all’1,9% dal 2,1%.

Anche per i 27 il pil viene tagliato rispetto alle stime d’autunno, con l’1,9% per il 2018 rispetto al 2,1% di novembre, e l’1,5% per il 2019 dall’1,9%. In particolare, si legge nelle previsioni, “un alto livello di incertezza circonda l’outlook economico e le proiezioni sono soggette a rischi al ribasso”, in particolare dovuti a “tensioni commerciali, che hanno pesato sulla fiducia per un certo periodo” anche se ora “si sono in qualche modo alleviate ma restano una preoccupazione”.

Inoltre “l’economia della Cina può rallentare in modo più netto che previsto e i mercati finanziari globali e molti mercati emergenti sono vulnerabili a cambiamenti improvvisi nel sentimento di rischio e aspettative di crescita”. Oltre al fatto che “per l’Ue il processo della Brexit resta una fonte di incertezza”.