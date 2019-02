Di Maio difende i gilet gialli. Tav? Con noi al governo non si farà. In Abruzzo Salvini ha scelto Berlusconi

Agenpress – “Il mio incontro come capo politico del M5S, con esponenti dei Gilet gialli e con alcuni candidati della lista Ric è pienamente legittimo. E rivendico il diritto di dialogare con altre forze politiche che rappresentano il popolo francese. Sono europeista. Ed essere in un’Europa senza confini, significa libertà anche per i rapporti politici non solo per lo spostamento delle merci e delle persone”.

Lo dice, in una intervista al Messaggero, il vicepremier e capo dei Cinque stelle, Luigi Di Maio. “Il nostro rapporto di amicizia con il popolo francese non è in discussione. Il Presidente Macron si è più volte scagliato contro il governo italiano per motivi politici in vista delle europee”.

Sulla Tav di Maio ribadisce che “con il M5S Stelle al governo non si fa. Preferisco investire i soldi per garantire un collegamento rapido tra Roma e Pescara e per la sicurezza delle strade”.

“Sulla Diciotti la decisione è stata presa dal Governo nella sua interezza. Questo è un dato che deve essere valutato e dipanato dalla Giunta, non se ne può non tenere conto”.

Per quanto riguarda le stime sulla crescita che arrivano allo 0,2, Di Maio risponde: “Le stime sono addirittura in contraddizione tra di loro, stiamo assistendo al teatro dell’assurdo. Vogliamo farci dettare l’agenda da alcune stime che non ci prendono mai? Le nostre misure sono espansive e servono proprio a far crescere il Pil”.

Dopo le Europee ci sarà una riflessione tra il M5S e la Lega sul contratto? “Dopo le Europee sarà un piacere smentire e sorridere di tutte le ricostruzioni e i retroscena che leggo”.

A proposito delle Regionali in Abruzzo, Di Maio lancia un messaggio a Matteo Salvini: “Salvini in Abruzzo ha scelto Berlusconi e il passato. Questa regione ha bisogno di un cambiamento per proiettarsi nel futuro, non di tornare indietro con le minestre riscaldate. Quello con la Lega è un contratto di Governo che rispettiamo e portiamo avanti. Stiamo ottenendo importanti risultati e dureremo 5 anni”.