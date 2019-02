Landini (Cgil). Governo in perenne campagna elettorale. Servono investimenti per rilanciare l’economia

Agenpress – L’esecutivo “si è presentato come il governo del cambiamento, e rispetto ai temi del lavoro non ha cambiato un bel niente”, il decreto dignità “è stato fatto male”, “i progetti sull’autonomia differenziata non risolvono i problemi del Paese ma anzi allargano le diseguaglianze” e anche sull’articolo 18 non si è andati oltre alle promesse:

Lo dice alla Stampa, Maurizio Landini, segretario della Cgil. “Purtroppo gli indicatori sono più negativi del previsto. E questo conferma la necessità di rilanciare con forza un piano straordinario di investimenti”.

Landini accusa il governo di essere “perennemente in campagna elettorale. Il M5S aveva detto di volerlo ripristinare e poi se ne sono dimenticati. Occorre aprire un vero confronto sul futuro del paese mettendo in campo un serio piano di investimenti, una vera riforma fiscale e affrontando la questione Mezzogiorno. Che non solo è stato dimenticato ma vede addirittura ridotti i fondi. E poi bisogna ragionare di Europa: bisogna cambiarla, è vero. Ma per farlo occorre costruire alleanze, come stiamo facendo noi sindacati che il 26 marzo a livello europeo manifesteremo tutti assieme a Bruxelles”.